Саша Спилберг объяснила свой уход из студии «Пусть говорят»

Москва, , 12:31 — REGNUM Популярный видеоблогер Саша Спилберг объяснила, почему покинула студию ток-шоу «Пусть говорят» во время съемок. Об этом сообщается в группе «ВПШ» во «Вконтакте».

26 октября Саша Спилберг стала героиней программы на Первом канале. В эфире продемонстрировали видеоролик, на котором девушка не смогла ответить на простые вопросы из школьной программы. На просьбу прокомментировать видео, девушка молча вышла из студии.

Видеоблогер объяснила, что у неё с редакторами программы была договоренность: в эфире шоу не будет никаких скандалов и провокаций. Когда в ходе съемки Саша Спилберг заметила, что все идет не так, как было оговорено заранее, она решила покинуть шоу.

По словам девушки, редакторы программы пытались вернуть её в студию, обещая изменить сюжет. После отказа к блогеру подошла некая девушка и начала хватать её за руки, пытаясь вывести из гримерки.

Блогера оставили в покое, только когда она достала камеру, показав тем самым, что намерена все происходящее заснять и выложить в интернет.

Саша Спилберг — видеоблогер, певица и актриса. На основной YouTube-канал девушки Sasha Spilberg подписаны более 5 млн человек. Англоязычный канал Sasha собрал свыше 60 тыс. подписчиков.

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