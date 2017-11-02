В Ярославле разработали квест «9 кругов бюрократического ада»

Ярославль, , 12:19 — REGNUM В Ярославском педагогическом университете создали квест под названием «9 кругов бюрократического ада». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в учебном заведении.

Первыми его прошли первокурсники — сотрудники профкома. Для них было разработано девять бюрократических точек: ректор, секретарь, декан, врач, профком, регистратура больницы, врач, военкомат. В каждой нужно было получить подпись и печать, заполнив таким образом «обходной лист». Причем каждая подпись давалась участникам «потом и кровью»: в лучших бюрократических традициях задачи усложнялись внезапным перерывом на 5 минут, уходом на обед, требованиями дополнительных справок и документов.

«Своим квестом мы стремимся сблизить молодежь с жизнью. В нашей реальность очень много бюрократии, но как бороться с ней — нигде не учат. И мы стремимся восполнить этот пробел», — сказал корреспонденту ИА REGNUM организатор игры профорг естественно-географического факультета ЯГПУ Дмитрий Казнин.

Квест планируют проводить 1 раз в год, участвуют в нем только студенты.