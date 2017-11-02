Защищать Центральный парк Белгорода поручили депутатам

Белгород, , 12:18 — REGNUM В Белгороде разработкой нормативных актов о защите Центрального парка будет специальная депутатская комиссия. С такой инициативой в горсовет вышел мэр Константин Полежаев.

Комиссия объединит всех депутатов и займется разработкой нормативных актов о защите Центрального парка культуры и отдыха имени В. И. Ленина. Такой стала реакция на возмущение горожан, протестующих против жилой застройки вокруг парка.

Активная дискуссия по поводу судьбы Центрального парка началась в середине октября, когда группа инициативных граждан организовала сбор подписи под петицией в адрес губернатора Евгения Савченко и мэра Константина Полежаева. В тексте говорилось, что вместе обещанной мэрией реконструкции парка горожане получили вырубку деревьев и многоэтажную жилую застройку, окружившую парк.

Белгородцы объединились и заявили, что сами готовы развитием парка, а от властей потребовали только сохранить территорию и закрепить ее неприкосновенность на законодательном уровне.

Представители мэрии, арендатора и потенциального инвестора встретились с горожанами в «Зеленом театре» парка. Активистам рассказали, что дома вокруг парка построены по программе переселения из ветхого жилья. Там, пояснили представители мэрии, строительство ведется по закону — решения о комплексном развитии территории прошли публичные слушания и были утверждены депутатами горсовета.

Белгородцы сетуют и на исчезновение большей части аттракционов из парка. Арендатор, который отвечает за этот вопрос, сейчас является объектом судебного разбирательства из-за задолженности перед городским бюджетом. В ходе обсуждений выяснилось, что много претензий к чиновникам накопилось и у арендатора части парка ЗАО «Выбор», которое своими силами пыталось поддержать жизнь парка, — включая стоимость аренды, возросшую почти в два раза.

При этом у мэрии уже есть концепция развития парка, который надеются реконструировать после набережной реки Везёлки в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды.

Начальник городского департамента строительства Василий Голиков охарактеризовал концепцию развития Центрального парка как «парк тихого отдыха». Ее разработчиком может стать консалтинговое бюро «Стрелка». С готовым проектом город надеется снова попасть в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», получить финансирование и обустроить парк, как сейчас происходит на городской набережной.

Однако многих представленная концепция парка «тихого отдыха» не устроила. Этот вопрос, возможно, решаться будет уже на этапе общественных слушаний. В итоге инициаторы встречи выдвинули два требования: прекратить застройку и благоустроить территорию, чтобы горожане получили современный парк.

Мэр Белгорода предложил депутатам разобраться в проблеме и оградить необходимыми нормативными актами парк от любых капитальных застроек мэр Белгорода предложил депутатам горсовета.

В итоге сохранение и развитие Центрального парка Полежаев назвал одной из основных задач города на 2018−2020 годы:

«У нас уже есть успешный опыт участия в федеральном проекте по обустройству дворовых территорий и набережной. По этому пути и идем дальше», — заявил мэр.