Вертолётная площадка для чиновников вместо парка для горожан: Казань

Казань, , 12:17 — REGNUM В Казани может появиться вертолётная площадка, но окончательное решение об использовании участка под данный объект будет принято по результатам публичных слушаний. Они пройдут 20 ноября, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на соответствующее постановление мэра Казани.

Под площадку планируется выделить участок на улице Чистопольская. Его площадь — 44 775 кв. м. Инициатором создания данного объекта выступает муниципальное казенное учреждение «Комитет земельных и имущественных отношений» исполкома Казани. Участок расположен в рекреационно-ландшафтной зоне. На слушаниях будет приниматься решение о предоставлении его под условно-разрешенное использование — вертолётная посадочная площадка.

По данным с публичной кадастровой карты, участок был поставлен на учёт 19 ноября 2013 года. Его кадастровая стоимость — 235 096 958,25 рубля. По документу он предназначен для парков, скверов, набережных, зоопарков и иных объектов инфраструктуры для отдыха. Вертолётной площадки в этом списке нет, но присутствуют спасательные станции, сооружения развлекательного назначения, базы проката спортивно-рекреационного инвентаря, спортивные площадки, объекты благоустройства, ограждения, места для парковки легковых автомобилей и гидротехническое сооружение (берегоукрепительные работы).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация Казани уже анонсировала строительство вертолётной площадки, но на другом участке — в районе острова Локомотив. Для этих целей был определён надел площадью 2,8 тыс. кв. м. Его кадастровая стоимость — 22 229 508 рублей. Слушания по проекту состоялись в конце июля 2017 года. Разрешение на использование земли было предоставлено тому же муниципальному учреждению.