Нелегальный коллектор в Петербурге подозревается в вымогательстве

Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Сотрудник микрофинансовой организации (МФО) в Санкт-Петербурге подозревается в создании незаконного коллекторского агентства и вымогательстве денег у местного жителя, чья знакомая взяла кредит в МФО и не смогла его вовремя вернуть. При этом сумма, которую требовали у петербуржца, превышала сумму долга его приятельницы.

Как сообщили 2 ноября в пресс-службе регионального главка полиции, для разбирательств по этому делу было доставлено в угрозыск восемь граждан, которые под видом коллекторского агентства принуждали гражданина к выплате долга, угрожая физической расправой посредством звонков и SMS-сообщений.

Органами СКР по Санкт-Петербургу в отношении одного 34-летнего гражданина возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «вымогательство». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения.

За совершение инкриминируемого горе-коллектору преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

В ходе обысков сотрудниками СКР и МВД изъяты ноутбуки, мобильные телефоны, сервера с клиентскими базами и 42 стартовых пакета с SIM-картами, иные предметы документы, имеющие значение для следствия.

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности», — отметили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре текущего года в ходе расследования уголовного дела о коллекторах, приславших «уведомление о смерти» внучки пожилой женщине, с которой они требовали долг, стали известны новые факты о диких выходках коллекторов. Так, на странице в социальных сетях одного из предполагаемых коллекторов были найдены фотографии десяти детей с крестами на лице.

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Вскоре оператор контакт-центра микрофинансовой организации из Ульяновска был задержан за вымогательство денег у петербуржцев с использованием циничных и издевательских приёмов, в том числе в отношении детей. Его этапировали в Петербург.

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