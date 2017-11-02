Резко повышаются штрафы за несоблюдение промышленной безопасности

Москва, , 12:10 — REGNUM Законопроект, ужесточающий наказание за нарушение требований промышленной безопасности и изменяющий подход к применению этого наказания, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Речь идет о нарушении промышленной безопасности на опасных производственных объектах при строительных работах, а также при работе на взрывоопасных объектах. По данным правительства, за 2013−2015 годы на опасных производственных объектах произошло 457 аварий, в которых погибли 619 человек. При этом, за нарушение правил безопасности при ведении горных и строительных работ за это время было осуждено 400 человек, за нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах — 18 человек, а за нарушение правил безопасности при строительстве или эксплуатации магистральных трубопроводов и вовсе двое граждан.

«Данная ситуация свидетельствует о необходимости повышения уровня соблюдения требований промышленной безопасности путем совершенствования правового механизма привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в нарушениях требований промышленной безопасности, приведших к авариям», — считают в правительстве.

В частности, правительство хочет исключить уголовную ответственность за однократное нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, которое привело к смерти человека. Согласно действующим сегодня нормам, если гражданину нанесен тяжкий вред, то за такое преступление нарушителям грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей или в сумме дохода осужденного за полгода. Если же из-за невыполнения правил безопасности погиб человек, то нарушителю грозят принудительные работы на пять лет или лишение свободы на тот же срок.

Вместо этих норм, в кодексе предлагается прописать такое преступление как нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба. Это будет общая статья для нарушений как на взрывоопасных объектах, так и при строительстве трубопроводов. Нарушителей предлагается штрафовать — либо в размере до 400 тыс. рублей, либо в сумме дохода осужденного за период до 18 месяцев. Также в качестве санкции предусмотрена возможность лишать человека свободы на срок до трех лет.

«Принятие предлагаемых изменений в Уголовный кодекс РФ будет способствовать повышению уровня безопасности при строительстве и эксплуатации опасных производственных объектов и при этом не потребует дополнительных расходов федерального бюджета для их реализации и не повлечет за собой негативных социально-экономических последствий», — отмечают в правительстве.