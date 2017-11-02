С 1 декабря ярославцы начнут платить за содержание детских городков

Ярославль, , 12:00 — REGNUM Мэрия Ярославля с 1 декабря вводит плату «за содержание и ремонт малых архитектурных форм», то есть детских городков, скамеек и прочих видов дворового благоустройства. Плата составит 26 копеек с квадратного метра жилой площади в месяц. Постановление «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений в городе Ярославле» подписал мэр города Владимир Слепцов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В аналогичном постановлении, действующем на данный момент, строка о МАФах отсутствовала. Эти виды работ могли быть включены в раздел «прочие виды содержания общедомового имущества», плата за который составляла 4−5 копеек в зависимости от вида дома. Таким образом, содержание детских городков обойдутся ярославцам примерно в 20 копеек с квадратного метра.

Ранее мэрия Ярославля провела кампанию по передаче детских городков управляющим компаниям и ТСЖ. Большая часть городков была построена на средства бюджета в рамках программ по благоустройству дворов, однако обслуживать их было некому: в бюджете денег на это никогда не закладывалось. Городские власти решили, что ремонтировать детские городки будут управляющие компании и ТСЖ, а платить за это — жители домов.

При этом заплатить придется всем, вне зависимости от наличия или отсутствия детей. Ранее в мэрии города уверяли, что повышения стоимости из-за передачи детских городков не произойдет, а если и произойдет, то эти суммы будут просто перераспределены с других статей. Однако другие статьи остались, а содержание МАФов теперь прописано отдельной строкой.

«Если малых архитектурных форм во дворе нет, эта часть тарифа будет исключена из платежки, как это происходит и по другим видам работ. Если же МАФ есть, жители будут платить за это», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в одной из управляющих компаний.

В целом плата за содержание и ремонт жилья, согласно постановлению мэрии, вырастет примерно на 4%. Так для домов свыше двух этажей, имеющих все виды благоустройства кроме лифта и мусоропровода (самая распространенная категория в Ярославле) плата за квадратный метр жилой площади вырастет с 16 руб 88 коп за квадратный метр в месяц до 17 рублей 51 коп (3,7%). Новые тарифы будут действовать с 1 декабря.

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