Сотрудникам ГИБДД на Камчатке вернули переносные радары

Петропавловск-Камчатский, , 11:42 — REGNUM На Камчатке автоинспекторы достали ручные измерители скорости «Визир 2М» и вышли с ними на федеральную трассу. Эти приборы они не использовали больше трех лет, сообщает «Общественное телевидение России».

Но, как говорят в ГИБДД, в последнее время водители стали чаще превышать скорость, и на дорогах края резко выросло количество аварий. Поэтому руководство регионального управления МВД приняло решение вернуть инспекторам переносные радары. Водителей такая схема, мягко говоря, не устраивает. По их мнению, аварий от этого меньше не станет, а вот для взяток возможностей прибавится. Но автоинспекторы уверяют — старые радары оснащены новым программным обеспечением. Теперь удалить данные и скрыть нарушения не получится.

Андрей Волков, старший инспектор по пропаганде УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю: «Данный прибор фиксирует превышение скорости, расположение транспорта на проезжей части. Фотографирует и видеозапись производит. Внесены изменения технические, которые не позволяют сотруднику внести какие-либо изменения. Например, удалить видеозапись».

А в Бурятии эти радары оказались в центре скандала. Причем, их даже не успели использовать на дороге. Приборы «Визир 2М» сняты с производства еще три года назад. Но администрация Селенгинского района умудрилась купить два таких прибора 2016-го года выпуска. Нарушения выявила прокуратура. Несуществующие радары обошлись бюджету в 260 тысяч рублей.