В Ярославле к Центральному рынку пристроят крытый павильон

Ярославль, , 11:40 — REGNUM АО «Центр» разместило аукцион на выполнение подготовительных работ по благоустройству территории и обустройству торговых мест и ливневой канализации на территории Центрального рынка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Площадь временного одноэтажного павильона — 433,6 кв. метров. Его кровля, согласно документации, размещенной на сайте Госзакупок, примыкает к кирпичным стенам существующего здания рынка и временным павильонам. Вход-выход планируется разместить с ул. Андропова, через существующую арку, и два входа-выхода с внутренней территории рынка. Форма павильона выполнена с учетом расположения существующих зданий и построек на внутренней территории рынка.

Наружные стены павильона будут выполнены из алюминиевых теплых профилей с глухим заполнением и витражным остеклением. Цвет — имитация под дерево. Полы выложат тротуарной плиткой «Сиян».