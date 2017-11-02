Многодетным семьям в Севастополе задерживают выплаты

Севастополь, , 11:38 — REGNUM Многодетным семьям в Севастополе обещают выплатить все причитающиеся денежные выплаты в течение первой недели ноября. Об этом 2 ноября заявили в департаменте труда и социальной защиты, передает корреспондент ИА REGNUM.

По данным департамента, отставание в выплатах связано с недофинасированием из федерального центра. По итогам первого полугодия выяснилось, что число получателей больше, чем было заложено бюджетом 2017 года.

«С целью устранения дефицита денежных средств в июле текущего года в министерство труда и социальной защиты населения РФ был направлен уточненный расчет потребности. 27 октября со стороны правительства и 31 октября со стороны Минтруда дополнительное соглашение было подписано. Выплаты предполагается произвести в течение недели», — сообщили в соцзащите.

Тревогу забили сами льготники, обратившись к депутатам законодательного собрания. Глава комитета по социально-гуманитарным вопросам Татьяна Щербакова сообщила, что получила несколько обращений от севастопольских многодетных семей, не получивших по 10 тыс. рублей в качестве дополнительной выплаты за третьего и последующих детей.

Выплата финансируется из государственного и регионального бюджетов. Сообщается, что 6 октября распоряжением правительства РФ Севастополю выделили дополнительную субсидию в 9,64 миллиона рублей.

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