Октябрь 2017 года в Санкт-Петербурге стал самым пасмурным за десять лет

Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM В Санкт-Петербурге в октябре 2017 года была преимущественно пасмурная погода, а количество солнечных дней стало минимальным за последние десять лет, сообщил 2 ноября главный синоптик северной столицы Александр Колесов на своей странице Facebook.

«Сегодня первый полностью солнечный день в Санкт-Петербурге с 20-х чисел сентября. А вот октябрь этого года стал очень пасмурным месяцем. В последние годы даже сравнить не с чем», — пояснил Колесов.

Он продемонстрировал график, в соответствии с которым количество солнечных дней составило всего 11, такое же число наблюдалось в октябре 2017 года. За минувшее десятилетие самый солнечный октябрь был в 2015 году — в нем было 25 солнечных дней.

Ранее метеорологи предупредили жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области о сильном ветре и скользких дорогах. Погода в регионе будет ухудшаться на фоне перехода температуры в минусовые значения и усиления ветра.

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