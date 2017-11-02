Глава Союза журналистов России назвал возможного преемника

Москва, , 11:33 — REGNUM Председатель Союза журналистов России (СЖР) Всеволод Богданов собирается оставить свой пост и видит своим преемником кинодокументалиста Владимира Соловьева. Об этом он рассказал в интервью «АиФ».

Отвечая на вопрос о выдвижении своей кандидатуры на очередной срок на съезде организации 25 ноября, Богданов сообщил, что намерен рекомендовать в качестве нового председателя Соловьева.

«Соловьёв — настоящий журналист. Он готов сопереживать тому, что происходит вокруг», — отметил глава СЖР. «Рассчитываю, что его кандидатура будет поддержана съездом», — добавил он.

Богданов напомнил, что в 1992—1997 годах Соловьев работал собственным корреспондентом РГТРК «Останкино» в Югославии, руководил ее отделением на Балканах. Журналист побывал на всех фронтах югославских войн, ездил в соседние страны, был в Боснии и Косове в период бомбардировок НАТО.

Всеволод Богданов возглавляет Союз журналистов России с 1992 года.

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