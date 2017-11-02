Playboy заморозил создание фильма о Хефнере из-за скандала с Рэтнером

Лос-Анджелес, США, , 11:38 — REGNUM Компания Playboy Enterprises решила заморозить съемки байопика Хью Хефнера, режиссером которого должен был стать Бретт Рэтнер. Как сообщает The Wrap, решение было принято из-за обвинений Рэтнера в сексуальных домогательствах.

«Мы глубоко обеспокоены информацией об обвинениях в адрес Бретта Рэтнера. Мы считаем такое поведение совершенно неприемлемым, — заявил пресс-секретарь Playboy. — Мы приостанавливаем на время дальнейшее развитие наших проектов с RatPac Entertainment, пока ситуация не прояснится».

Рэтнер приобрел права на экранизацию биографии основателя Playboy Хью Хефнера более десяти лет назад. Однако работа над проектом началась только после его смерти. Главную роль в фильме должен был исполнить американский актер и музыкант Джаред Лето.

Помимо байопика, Рэтнер планировал вернуть на телевизионные экраны популярное ранее шоу Playboy After Dark. Этот проект компания также заморозила.

Напомним, шесть женщин обвинили Бретта Рэтнера в сексуальных домогательствах. Среди них — актрисы Наташа Хенстридж, Оливия Манн и Кэтрин Таун, а также актриса и певица Джейми Рэй Ньюман и модель и певица Эри Сасаки.

После разгоревшегося скандала режиссер временно приостановил работу с кинокомпанией Warner Bros. Как заявил Рэтнер, он принял такое решение, чтобы на студию не оказывалось какое-либо негативное воздействие, пока режиссер не решит свои проблемы.

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