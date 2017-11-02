Анна Алябьева, , 20:28 — REGNUM

Для Новосибирской области 2017 год оказался урожайным на зерно. На конец октября было намолочено более 3 миллионов тонн зерна, что на 472,7 тыс. тонн выше общего прошлогоднего показателя намолота. Средняя урожайность составляет 19 ц/га, что также превышает прошлогодний показатель, 16,6 ц/га, на 2,4 ц/га. Такие данные ИА REGNUM привёл министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин.

Однако большой урожай ещё не означает больших выгод — те проблемы, с которыми столкнулись новосибирские сельхозпроизводители, вполне могут привести к таким же масштабным убыткам, как и сам урожай.

Цифры без эмоций

В то же время министр признался, что темпы обмолота в уборочную кампанию 2017 года всё же были снижены, и тому виной несколько факторов.

«За период 19—26 сентября в ряде восточных районов области среднесуточная относительная влажность воздуха составляла 80—98% в течение семи-восьми дней. Переувлажнение верхних слоев почвы, высокая средняя относительная влажность воздуха приводит к приостановлению полевых уборочных работ, отрицательно влияет на их качество, увеличивает затраты хозяйств на сушку зерна. 23—24 сентября на территории большинства западных и ряде восточных районов области наблюдалось выпадение осадков в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег. Прошедшие осадки и раннее появление снежного покрова привело к полеганию неубранных яровых зерновых культур», — отмечают в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области.

Согласно данным, которые ИА REGNUM предоставили в региональном минсельхозе, по состоянию на 31 октября 2017 года в целом по области было обмолочено 1 598,1 тыс. га зерновых и зернобобовых культур (99,8% к плану), Кочковский и Коченёвский районы ещё не завершили уборку. В то же время в 2016 году уборка была завершена 30 сентября.

«Пшеница яровая обмолочена с 1 030,9 тыс. га (99,8% к посевной площади). Намолочено 1 924,9 тыс. тонн зерна, при урожайности 18,7 ц/га. Ячмень обмолочен с 185,6 тыс. га или 99,9% к посевной площади. Намолочено 393,8 тыс. тонн, при урожайности 21,2 ц/га. Картофель в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах выкопан в полном объеме с площади 4,16 тыс. га. Накопано 76,8 тыс. тонн клубней, что на 4,1 тыс. тонн больше валового сбора 2016 года, урожайность составила 184,4 ц/га. Овощи в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны в полном объеме с 837 га. Собрано 26,4 тыс. тонн, что также выше показателей 2016 года на 6,9 тыс. тонн, урожайность составила 315,9 ц/га», — таковы данные министерства.

Где хранить будем

По словам Василия Пронькина, элеваторы и хлебоприёмные предприятия Новосибирской области располагают фактической зерновой ёмкостью по единовременному хранению зерна в 1530 тысяч тонн, в том числе: силосные — 749,2 тысячи тонны, напольные — 780,4 тысячи тонны. Кроме того, в сельскохозяйственных организациях региона имеется 2580 зерноскладов на 2162,83 тысячи тонны единовременного хранения зерна.

«Данные мощности хранения зерна позволяют предприятиям и организациям Новосибирской области в рабочем режиме принимать зерно урожая 2017 года», — уверяет министр, отмечая, что элеваторы и хлебоприёмные предприятия до начала уборочной кампании 2017 года провели работы по модернизации оборудования, плановому ремонту зданий и сооружений с привлечением собственных и заёмных средств.

На 26 октября 2017 года из всех имеющихся мощностей, которыми располагают элеваторы и хлебоприёмные предприятия области, были заняты 885,1 тысячи тонн, из которых 423,07 тысячи тонн — зерно государственного интервенционного фонда.

Низкие цены и стабилизация ситуации

Задолженность АО «Объединенная зерновая компания» перед предприятиями-хранителями за хранение зерна государственного интервенционного фонда на сегодняшний день составляет примерно 160 млн рублей.

«Ситуация со сложившимися ценами на зерновые, зернобобовые и масличные культуры во многих регионах России, в том числе и Новосибирской области, стабилизировалась. Основополагающим фактором низких цен на зерно стали рекордные объёмы собранного зерна в Российской Федерации, составившие на 26 октября 2017 года 134,7 млн тонн. Основным инструментом стабилизации цен в сложившейся ситуации должен стать законопроект по компенсации провозной платы грузоотправителям за транспортировку зерновых культур железнодорожным транспортом в направлении портов», — считает Пронькин, подчёркивая, что Минсельхоз России подготавливает законопроект, по которому будет компенсироваться эта провозная плата, что также будет направлено на увеличение объёмов вывозимого зерна.

Василий Пронькин заметил, что минсельхоз Новосибирской области тесно сотрудничает с ОАО «РДЖ» по вопросам транспортировки зерновых культур. И сегодня зерно активно отгружается за пределы региона. Но сейчас необходимо в первую очередь наладить поставки на рынки сбыта, в частности, в экспортном направлении. Регион уже заключил договор с компанией Cofco Trading Ltd на поставку 24 000 тонн пшеницы в КНР. Кроме того, в сентябре 2017 года были подписаны соглашения между правительством Новосибирской области и Акционерным обществом «Объединённая зерновая компания» о сотрудничестве в продвижении продукции, товаров и услуг предприятий региона на внутреннем и внешнем рынках и между Ассоциацией «Новосибирские элеваторы» и ООО «Дальневосточный Зерновой Терминал» о сотрудничестве в сфере продвижения продукции, товаров и услуг предприятий области на внешних рынках, в том числе на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сельхозпроизводители уже готовы кричать «караул»

В то же время сами аграрии продолжают бить тревогу в связи с высоким урожаем и низкими ценами на зерно. Так, в Краснозёрском районе Новосибирской области, который недавно посетила команда из депутатов Госдумы, Законодательного собрания, Совета депутатов города Новосибирска, активистов партии «Единая Россия», ситуация, сложившаяся в районном АПК, волнует его жителей в первую очередь.

«Уборка выдалась тяжёлой, ещё тяжелее то, что на собранное зерно пока нет спроса, — заявил глава Краснозёрского района Александр Баев, его цитирует сайт регионального Заксобрания. — У нас более половины собственных доходов районного бюджета формируется за счёт сельхозпредприятий. Сегодня наступило время уплаты земельного налога. Крестьяне мне говорят — никто урожай не покупает, бери зерном. Мы надеемся, что меры, которые будут приняты на федеральном уровне, на областном, как-то запустят сбыт зерна. В принципе, некоторые подвижки уже есть, пусть по невысокой цене, но зерно начали покупать. Надеемся, что урожай всё-таки раскупят. Потому что если урожай останется нераспроданным — зачем выходить в поле?»

Глава ЗАО «Новомайское» Олег Вотяков рассказал, что недавно участвовал в работе телемоста с федеральным Минсельхозом.

«По существу, москвичи сказали — ищите сами, кому продавать зерно. Хотя весной нас все строго-настрого предупреждали — не вздумайте сократить посевные площади ни на один гектар, иначе ни субсидий, ни дотаций не получите. А сегодня все элеваторы, которые нас окружают, забиты прошлогодним урожаем. Процентов 70 убранного зерна повышенной влажности, а в большинстве хозяйств сушилок нет. Большинство зерноводческих хозяйств гербициды, фунгициды, пестициды, удобрения брали под будущий урожай. До 1 января надо рассчитаться, рассчитываться нечем, — зерно никто не берёт. Нам обещают в ноябре-декабре этот вопрос решить — мы не верим. Если за весь год не освободили элеваторы, то за полтора месяца точно не освободят», — пожаловался Вотяков, отметив, что Новосибирская область находится далеко от терминалов, через которые зерно вывозят за границу, а потому довезти до них тонну зерна стоит 3320 рублей, в то время как стоимость зерна сегодня вдвое ниже прошлогоднего.

А заместитель председателя комитета Законодательного собрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин считает, что положение в зерноводческом секторе не безнадёжно.

«Да, есть серьёзный вопрос — как нам сей момент продать пшеницу, но он возникает регулярно, когда получаем большой урожай. Надеюсь — к февралю-марту всё решится, появятся вагоны для вывоза урожая, нормализуется цена», — предположил он.

Новосибирские областные депутаты намерены обратится к министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву и руководителю «Россельхозбанка» Дмитрию Патрушеву с предложениями по поддержке рынка зерна.

Председатель новосибирского парламента Андрей Шимкив предложил внести в обращение меры приоритетного обеспечения сельхозпроизводителей региона железнодорожным транспортом и льготным тарифом.

«Президент страны уже давал поручение правительству о мерах поддержки сельхозпроизводителей в регионах и обращал внимание на то, что они должны быть в первую очередь направлены на субсидирование тарифа на перевозку. С тем, чтобы зерно, где бы оно не было произведено на территории РФ, было бы рентабельным на внутреннем рынке и на внешнем, — цитирует «Тайга.инфо» Шимкива. — Сейчас, когда наши сельхозпроизводители уже готовы кричать «караул», мы хотим спросить у Минсельхоза — когда? Когда заработает механизм восстановления, а честнее было бы сказать — спасения рынка зерна? Мы ждём либо решения о проведении государственных закупочных интервенций, либо решений по мерам прямой финансовой поддержки производителей в виде дотаций, либо замораживания кредитов сроком на один год, либо скорейшего тарифного регулирования железнодорожных перевозок».