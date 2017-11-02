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В Югре откроют кинозалы для слепых и слабослышащих

Общество

На новый формат кинотеатры перейдут с начала 2018 года

Ханты-Мансийск, 2 ноября 2017, 11:08 — REGNUM  С 1 января все коммерческие кинозалы Югры начнут показывать кино в новом для России формате — для слепых и слабослышащих, сообщают «Аргументы и факты».

Для российских фильмов будут записывать специальные звуковые дорожки: одну для слепых и плохо видящих людей, другую — для слабослышащих. Новый формат сделает посещение кинотеатра доступным не только для инвалидов, но и для пожилых людей.

Надевая наушники, слепые люди будут слышать дикторский текст, написанный таким образом, чтобы в воображении человека появлялась цветная картинка, отражающая происходящее на экране. В свою очередь слабослышащие люди смогут бесконечно увеличивать звук.

Первые фильмы с тремя вариантами озвучки выйду в начале 2018 года. На новый формат уже перешли четыре кинозала в Ханты-Мансийске и один в Сургуте.

«Сейчас мы используем технологии производства США. Система достаточно дорогая, — отметил директор «Югорского кинопроката» Дмитрий Пуртов. — У нас есть партнеры в Санкт-Петербурге, они разработали российский аналог, и уже проходят стандартизацию в системе DСP в США. Когда запустят производство, стоимость оборудования уменьшится минимум вдвое».

Напомним, в мае Государственная Дума приняла поправки в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации». Согласно документу, производители кинопродукции, которые получают государственное финансирование, обязаны адаптировать все фильмы в коммерческом формате DСP с автономными звуковыми дорожками для нужд людей с нарушениями зрения и слуха.

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