Сильный ветер и похолодание: на Алтае объявлено штормовое предупреждение

Барнаул, , 11:06 — REGNUM Из-за ухудшения погоды в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение, сообщает 2 ноября пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

По прогнозам синоптиков, днем 3 ноября, ночью и в первой половине дня 4 ноября ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, местами порывы 25−30 м/с, дождь, мокрый снег и гололедица.

В МЧС отмечают, что в связи с неблагоприятными погодными условиями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, обрывы линий электропередач, аварии на трансформаторных подстанциях, а также увеличение ДТП.

Спасатели напоминают, что при усилении ветра необходимо убрать с балконов незакрепленные предметы, не оставлять автомобили вблизи деревьев, а также держаться на улице подальше от зданий и старых деревьев.

При обильных осадках водителям стоит уменьшить скорость движения до 10−20 км/ч, ехать с включенными противотуманными фарами и соблюдать дистанцию. Пешеходам стоит быть внимательными и аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог.

«В условиях сильной непогоды от дальних поездок стоит воздержаться!» — предупреждает МЧС.

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