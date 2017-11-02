Перевозку московского мусора теперь отслеживают с помощью GPS

Москва, , 11:04 — REGNUM В ходе эксперимента, проведенного Общественной палатой РФ и активистами-экологами, удалось выявить факты нелегального размещения отходов, заявила 2 ноября председатель комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Альбина Дударева. Об этом она рассказала в рамках стартовавшего итогового форума «Сообщество», где члены Общественной палаты презентуют проекты, которые затрагивают актуальные проблемы современной жизни, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мы разработали методологию, которая позволила использовать лучшие механизмы общественного контроля, — пояснила Дударева ИА REGNUM, рассказывая об организованной членами ОП РФ экологической акции «Куда уходит мусор?», суть которой в том, что в мусорные баки закладываются GPS-маячки, позволяющие отследить маршрут вывоза мусора в режиме онлайн. — Каждый человек с помощью маленького технического устройства может понять, за что он платит по тарифу ЖКХ свои деньги. Как перерабатывается его мусор, где размещается — легально, или, может, его соседу подкинули? Мы уже можем говорить о выявлении в ходе эксперимента фактов нелегального размещения отходов».

Добавим, как сообщало ИА REGNUM в результате акции лишь шесть из более чем 20 GPS-маячков, заброшенных в контейнеры, в итоге оказались на официальных полигонах по сбору мусора. 12 просто сломались, а 10 уехали либо в неопределенные места, либо попали на территории, юридический статус которых пока остался не проясненным. Два маячка в итоге подтвердили факт незаконного размещения отходов.

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Напомним, что в Москве со 2 по 3 ноября проходит организованный Общественной палатой итоговый форум «Сообщество», посвященный вопросам развития гражданского общества и его взаимодействию с властью и бизнесом.

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