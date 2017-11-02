Раскрыт масштаб популярности проездных, помогающих петербуржцам экономить

Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM Среди суточных проездных билетов на проезд наибольшим спросом у горожан и гостей города пользуются билеты на 5 суток. Об этом сообщила 2 ноября пресс-служба Петербургского метрополитена.

Тем самым подтвердилась информация о том, что именно с помощью этих и других суточных билетов постоянные пассажиры петербургской подземки научились экономить, отказавшись от покупки проездных на месяц в пользу более выгодных, в расчете за месяц, суточных билетов. Эта скромная экономия вызвала возмущение транспортных чиновников Смольного.

За первые девять месяцев 2017 года в кассах метрополитена было приобретено более 100 тысяч штук билетов на 5 суток. На втором месте по популярности — суточные билеты на 7 суток (почти 79 тысяч), на третьем — билеты на 1 сутки (около 67 тысяч). Далее следуют билеты на 3 суток (более 51 тысячи), 2 суток (49 тысяч) и 4 суток (около 34 тысяч). Замыкают список проездные на 6 суток — их за январь-сентябрь 2017 года продано около 21,5 тысячи штук.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель городского комитета по транспорту Александр Головин недавно заявил, что транспортные предприятия теряют деньги потому, что петербуржцы ради экономии около 900 рублей в месяц начали пользоваться «суточными» проездными на пять дней вместо покупки единой карточки на месяц.

Вслед за этим с 1 ноября Петербургский метрополитен вдвое — до 20 минут — увеличил для суточных единых (трамвай, троллейбус, автобус, метро) время запрета повторного действия.

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Стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга в 2018 году сохранится на уровне 2017 года. Это еще раз подтвердил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, представляя 1 ноября проект бюджета на 2018 год в городском парламенте.

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«Планируемые ассигнования позволят сохранить на уровне 2017 года стоимость проезда в общественном транспорте. С учетом прошлогоднего повышения тарифов считаю такой шаг абсолютно оправданным», — заявил губернатор.

Он добавил, что госпрограмма Санкт-Петербурга «Развитие транспортной системы» с объемом финансирования 121 млрд рублей станет второй по величине расходов бюджета в 2018 году.

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