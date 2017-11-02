Оренбургских авиаторов выводят из условий двойного подчинения

Оренбург, , 12:56 — REGNUM Оренбургский филиал авиакомпании «Россия» вновь оказался в центре внимания. После того, как местные авиаторы озвучили возможность выхода на акции протеста в случае оптимизации филиала во время реформы, региональные власти выступили с успокоительным заявлением. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области, руководство авиакомпании «Россия» подтвердило ранее обозначенную позицию о сохранении непосредственного места работы, условий труда и обеспечении трудовых и социальных гарантий для коллектива оренбургского филиала.

Вчера, 1 ноября, начался формальный процесс перевода сотрудников Оренбургского филиала АК «Россия» в головную компанию. За этот день более 25% (140 человек) от общей численности планируемого к переводу персонала завизировали заявления. Согласно прогнозу, активная фаза реформирования филиала продлится до 7 ноября.

Перевод сотрудников производится в соответствии с рекомендациями Росавиации и Ространснадзора по исключению одновременного двойного подчинения членов экипажей воздушных судов руководителю филиала и руководству профильного подразделения в головном офисе авиакомпании «Россия» в Санкт-Петербурге.

Чиновники заверили, что процесс перевода и новые условия подчинения для оренбургских авиаторов негативным образом не отразятся на налоговых поступлениях. Налоги на доходы физических лиц, транспортный налог и налог на имущество оренбургского подразделения по-прежнему будут идти в бюджет Оренбургской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году было ликвидировано АО «Оренбургские авиалинии». Процесс проходил скандально. Коллектив оренбургской авиакомпании обращался к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить предприятие. Когда процесс грядущей оптимизации получил большой резонанс на помощь авиаторам пришли чиновники. Губернатор Оренбуржья Юрий Берг и полномочный представитель президент в ПФО Михаил Бабич вступились за интересы авиаколлектива. Результатом стала договорённость с руководством ПАО «Аэрофлот», что оренбургский филиал не будет расформирован, а единым целым войдёт в состав АК «Россия».

Из «Оренбургских авиалиний» в АК «Россия», по официальным данным, трудоустроили 1,2 тыс. человек. Здесь стоит также обратить внимание на то, что сейчас говорят о 140 работниках филиала, которые подписали заявления о переходе в головную компанию, и что составляет более 25% от общей численности планируемого к переводу персонала. Следует логичный вывод, что переводу подлежит примерно 600 работников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оренбургском филиале, все они входят в лётный состав (пилоты и бортпроводники). Наземные службы (примерно такое же количество работников) остаются в прежнем подчинении руководству оренбургского филиала.

Напомним, что летом 2017 года в филиале вновь заштормило. Народ был напуган грядущей реформой по поводу снятия территориальной принадлежности, появились разговоры о ликвидации предприятия. Снова забил тревогу. Однако в АК «Россия» людей попытались успокоить, назвав, эту информацию о закрытии домыслом. В октябре тема опять оказалась на гребне волны. Оренбуржцы по-прежнему опасались массовых сокращений и ликвидации филиала. Они даже готовы были выходить на акции протеста, если их опасения оправдаются.

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