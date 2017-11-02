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Иск Siemens к структурам «Ростеха» просят приостановить

Общество

Ранее компания Siemens обратилась в суд в связи с поставками газотурбинного оборудования в Крым в июле 2017 г

Москва, 2 ноября 2017, 10:59 — REGNUM  В арбитражном суде Москвы выступил представитель Siemens, который заявил ходатайство о приостановлении рассмотрения иска немецкой компании к структурам «Ростеха» по поводу законности поставок турбин для строящихся в Крыму электростанций. Об этом сообщает в четверг, 2 ноября, РИА «Новости».

Отмечается, что представитель Siemens попросил приостановить дело до окончания рассмотрения иска ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ) о признании незаконной сделку по поставке турбин между СТГТ и ОАО «ВО «Технопромэкспорт» от 10 марта 2015 года.

30 октября девятый арбитражный апелляционный суд в Москве не удовлетворил жалобу концерна Siemens на отказ первой инстанции арестовать турбины в рамках иска к структурам «Ростеха».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Siemens обратилась в суд в связи с поставками газотурбинного оборудования в Крым в июле 2017 г. Скандал разгорелся после публикации в СМИ сообщений о прибытии на полуостров газовых турбин для установки на тепловых электростанциях в Севастополе и Симферополе.

Представители немецкой компании требовали наложить арест на турбины, поставленные в Крым.

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