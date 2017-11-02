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В Киеве ввели усиленный режим несения службы полицией

Общество

В столице Украины озабочены громкими терактом и убийством, произошедшими в течение одной недели

Киев, 2 ноября 2017, 11:04 — REGNUM  В Киевской области и столице Украины введен усиленный режим несения службы сотрудниками Нацполиции, написал 1 ноября официальный представитель Нацполиции Украины Ярослав Тракало на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, полиция перешла на усиленный режим в связи с двумя инцидентами: терактом 25 октября, в результате которого двое человек погибло и был тяжело ранен депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, и убийством 30 октября Амины Окуевой (настоящее имя — Наталья Никифорова).

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Чтобы предотвратить возможные будущие теракты, Нацполиция проведет ряд профилактических мероприятий в столице Украины и Киевской области, как-то: противодействие преступным группировкам, обнаружение незаконного оружия и взрывчатки и другие.

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Усиленный режим несения службы предполагает привлечение к работе Нацполиции сотрудников Нацгвардии, а также увеличение числа нарядов полиции и кинологов.

Напомним, во время убийства Амины Окуевой также пострадал ее муж, командир добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Адам Осмаев. Его жизни ничто не угрожает.

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