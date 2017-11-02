Заказать сиделку в Подмосковье поможет мобильное приложение

Красногорск, , 11:00 — REGNUM Сервис службы социальных сиделок стал доступен в Московской области пользователям приложения «Мобильный центр социальных услуг», сообщила 2 ноября в эфире подмосковного «Радио 1» министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Данные по сиделкам в приложении проверенные. Каждый может выбрать сиделку, они расположены в алфавитном порядке», — уверила министр.

В приложении можно выбрать сиделку по возрасту, опыту работы, образованию и тем услугам, которые она готова оказывать. Чиновница Минсоцразвития описала и перечень услуг сиделок:

«Присмотр, вызов врача, разогрев пищи, оказание помощи при передвижении по квартире, общение, эмоциональная поддержка. Также в приложении указана стоимость услуги в час и телефон для заказа», — информировала она.

Напомним, в приложении под названием «Мобильный центр социальных услуг» можно заказать не только услугу сиделки, но и вызвать такси, подобрать необходимые технические средства реабилитации (ТСР) и найти пункты по прокату этих средств в Московской области. Приложение доступно для основных мобильных платформ.