ГД может огранить максимальную плату за обслуживание в домах престарелых

Москва, , 10:51 — REGNUM Законопроект, предполагающий ограничение максимального размера отчислений за стационарное обслуживание пенсионеров, проживающих в спецучреждениях, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Сейчас пенсионеры, инвалиды, проживающие в интернатах, домах престарелых, других социальных учреждениях, платят за стационарное обслуживание до 75% своего среднедушевого дохода, в то время как до 2015 года эта плата рассчитывалась только из размера пенсии.

Внесенным законопроектом парламентарии предлагают вернуться к прежнему порядку взимания платы, который применялся до 2015 года.

Поправками уровень ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стационарной форме ограничивается 75% от размера страховой пенсии, а не от всех получаемых гражданином доходов.

«Остальные доходы граждане смогут тратить на свои личные нужды — на ту же одежду, продукты, лекарства», — отметил Миронов.