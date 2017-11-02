Кризис демографии: в 40 из 45 районов Татарии смертность выше рождаемости

Казань, , 10:57 — REGNUM Из 45 муниципалитетов Татарии за девять месяцев 2017 года относительно такого же периода 2016 года только в трёх зафиксирован прирост рождаемости, но Казань не в их числе — в ней спад составил 12,2%. И хотя в целом по региону число родившихся превышает количество умерших на 8,9% — 36 610 против 33 353, в 40 муниципалитетах всё с точностью наоборот, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Управления ЗАГС Кабинета министров РТ.

Регистраций рождения за январь-сентябрь 2017 года больше, чем смерти, в Елабужском (757 против 647), Альметьевском (2137 против 1659), Нижнекамском районах (2398 против 1901), а также в Казани (16 370 против 9887) и Набережных Челнах (5531 против 3379). Но при этом в Набережных Челнах, Елабужском и Нижнекамском районах наблюдается рост смертности относительно 2016 года — на 5,4%, 0,9%, 0,1% соответственно. И во всех этих муниципалитетах рождаемость относительно 2016 года снизилась более чем на 10%.

Во всех остальных районах демографический кризис уже налицо — смертность выше рождаемости. Особо остро это явление прослеживается в Зеленодольском районе, где на 976 новорождённых пришлось 1713 умерших жителей, то есть почти в 1,75 раза больше. Кроме того, в Зеленодольском районе спад рождаемости за январь-сентябрь 2017 года относительно такого же периода 2016 года составил 21,3%.

Примечательно, в рейтинге районов Татарии по итогам за тот же период Зеленодольский числится на 18-й позиции и относительно этого же периода 2016 года поднялся на две строки. Кроме того, именно в Зеленодольске в августе 2017 года одобрено создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). А еще он известен скандальной ситуацией в сегменте аварийного фонда, где большой процент домов, попавших в список «под снос», жильцы смогли исключить по суду, так как фактически они аварийными не являлись. 22 октября жители города провели митинг по проблемам аварийного жилья.

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Также место в демографическом антирейтинге можно отдать Аксубаевскому району, где смертность превысила рождаемость в 2,15 раза — 317 против 147. Попал в список и Рыбно-Слободский район, где на 51 родившегося приходился в 5,9 раза больше умерших жителей (301). Рождаемость здесь упала на 57,1%.

Напомним, в целом по региону по итогам за январь-сентябрь 2017 года 19 из 45 муниципальных районов просели в рейтинге социально-экономического развития, ухудшив свои показатели по ряду параметров. Хуже всего обстоит ситуация в Ютазинском и Чистопольском районах, где показатели упали на 17 и 15 позиций соответственно. На месте лидера по-прежнему остаются Казань, Альметьевский и Нижнекамский районы. Существенно по сравнению с концом 2016 года поднялись показатели в Кукморском (на 15 строчек), Тюлячинском (на 16) и Аксубаевском районах (на 15), но и в них рождаемость существенно снизилась.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблеме демографии отведена отдельная часть Стратегии социально-экономического развития Татарии до 2030 года, более известной как «Стратегия 2030». Ставку в документе планировалось делать именно на жителей как самый вероятный капитал для инвестирования. При этом авторы Стратегии признают, что численность родившихся в регионе будет сокращаться в ближайшие 10−15 лет. В этой тенденции они видят эхо 1990-х годов, когда произошёл спад рождаемости. Сейчас дети того периода входят в возраст родителей.

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