Николаевским ученицам на Украине раздали методички по занятию проституцией

Николаев, Украина, , 10:49 — REGNUM Рекомендации для ведения секс-бизнеса раздали ученицам одной из Николаевской школ на Украине после лекции о борьбе со СПИДом, сообщают 2 ноября «Украинские новости».

Согласно сообщению, в одну из школ Николаева пришли представители общественной организации и попросили разрешения прочитать школьникам лекцию о том, как бороться со СПИДом. Получив согласие школьной администрации, «общественики» рассказали школьникам о вреде СПИДа, после чего раздали ученицам брошюры о том, как правильно заниматься проституцией.

Читайте также: Порошенко предложили легализовать проституцию на Украине

Брошюры выполнены в нарочито детской манере, чтобы привлечь внимание несовершеннолетних. Однако тема, которая поднимается в брошюре, отнюдь не детская.

«Ты выбрала очень опасную профессию, но если будешь всегда придерживаться этих простых правил, то получишь шанс прожить долгую жизнь», — такими словами встречает брошюра учениц.

Читайте также: Депутат Верховной Рады предложил легализовать проституцию на Украине

В материале, который «любезно» предоставили «общественники» школьницам, подробно описано, как «правильно» заниматься проституцией: как договариваться с «подругами», где лучше находить клиентов, как брать оплату за секс-услуги и прочее. Как отреагировала администрация школы на подобное «просвещение» детей, не уточняется.

Напомним, в марте 2017 года в Киеве прошел первый украинский «марш секс-работниц», организованный «Всеукраинской лигой «Легалайф». Участники протестной акции требовали снять штраф за проституцию, что, по мнению экспертов, является первым шагом к легализации торговли своим телом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине зачищают бордели, но думают о легализации проституции