За «гастрономическую карту» Ярославской области заплатят полмиллиона

Ярославль, , 10:43 — REGNUM Департамент туризма Ярославской области готов заплатить за гастрономическую карту Ярославской области 500 тысяч рублей. Об этом корреспондент ИА REGNUM узнал на сайте госзакупок.

Помочь развитию туризма в регионе должен новый проект областных властей «Гастрономическая карта Ярославской области «Путешествие за вкусом». Подрядчик должен составить список гастрономических объектов: ресторанов, кафе, музеев, фермерских хозяйств и предприятий пищевой промышленности. К составлению списка нужно привлечь экспертов из департамента туризма Ярославской области, Федерации Рестораторов и Отельеров России, Ассоциации кулинаров России, Ассоциации гастрономического туризма России, Национальной Ассоциации хранителей гастрономического наследия и туризма «Очаг».

Также нужно составить единую базу мест для еды в Ярославской области и оформить календарь гастрономических и связанных с ними культурных и туристических событий, способных привлечь в регион российских и зарубежных туристов. Помимо этого надо разработать туристские программы, маршруты и туры, сфокусированные на гастрономические объекты. Вся информация должна быть размещена на специальном сайте, посвященном гастрономии Ярославской области.

Госзакупка объявлена уже второй раз. В первый желающих не нашлось. Все работы необходимо выполнить до 21 декабря этого года.

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