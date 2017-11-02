20% студентов Индонезии выступают за создание халифата

Джакарта, , 10:43 — REGNUM По данным опросов общественного мнения, около 20% учащихся старших школ и университетов в Индонезии поддерживают создание в стране халифата, сообщает 2 ноября Reuters.

Индонезия является крупнейшей мусульманской страной в мире. Ее правительство придерживается светской политики. Однако за последние годы рост влияния исламистских группировок растет, кроме того они все активнее участвуют в политической жизни страны.

Большинство населения страны практикуют умеренную форму ислама, также в Индонезии проживают индуисты, христиане и сторонники традиционных верований.

Опрос, проведенный социологической организацией Джакарты, в котором приняли участие 4 тыс. 200 мусульман, являющихся студентами университетов и старших классов школ, выявил рост экстремистских настроений.

Почти каждый четвертый респондент отметил, что готов к джихаду для построения халифата.

«Правительство и умеренные исламские организации должны начать предпринимать ответные шаги, чтобы переломить данную тенденцию», — говорится в докладе, опубликованном по итогам исследования.

Напомним, исламский радикализм уже активно заявил о себе в Индонезии, когда под давлением широких масс населения, вышедших на улицы Джакарты, был смещен губернатор столичной провинции Басуки Чахая Пурнама, позже приговоренный к двум годам тюрьмы за оскорбления Корана.

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