В Госдуме предложили закрепить штатного психолога за каждой школой

Москва, , 10:38 — REGNUM Реформу, нацеленную на закрепление за каждым образовательным учреждением штатного психолога, предлагают провести депутаты Госдумы РФ. Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) подготовил соответствующее обращение в Министерство образования и науки, передает 2 ноября RT.

По мнению авторов инициативы, штатный психолог будет присутствовать на занятиях, наблюдать за поведением учащихся и при необходимости проводить беседы с ними и их родителями. Такая мера призвана предотвратить конфликты в учебных заведениях на фоне участившихся трагедий.

По словам Чернышова, психолог должен быть квалифицированным и высокооплачиваемым специалистом, а не студентом, который устроился работать в школу на полставки и «просиживает в своем кабинете».

Также необходимо увеличить количество уроков физкультуры, считает депутат. Это позволит гиперактивным ученикам растратить накопившуюся энергию. В числе других предложений — видеофиксация занятий, мониторинг аккаунтов учащихся в соцсетях и командные игры детей и родителей после занятий.

Напомним, в настоящее время не во всех учебных заведениях России есть психологи. Ранее о необходимости возвращения ставок таких специалистов заявила министр образования Ольга Васильева.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября в одном из колледжей Москвы были обнаружены тела преподавателя и студента с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

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