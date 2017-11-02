Автомобилисты Ярославля сравнили дороги с катком

Ярославль, , 10:15 — REGNUM В Ярославле резко похолодало, выпал снег, температура в дневные часы не опускается ниже нулевой отметки. В связи с этим автомобилисты раскритиковали работу дорожных служб по уборке ярославских улиц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В группе «Дороги Ярославля» на Facebook ярославцы делятся впечатлениями от происходящего на дорогах. Мы приводим некоторые цитаты:

«По всему маршруту от Всполья и до Московского— сплошной каток! Суздалка тоже лёд…»

«Каток на Толбухинском, будьте осторожнее!!! Ехала 40км/ч на съезде при повороте, зад повело на зимней шипованной, представляю что бы было, будь летняя, переобувайтесь, товарищи, чтоб ни вы, ни другие не страдали! Берегите себя!»

«А «пьяная» дорога в сторону Заволги вообще квест! Знаки залеплены снегом, разметка, и без того затейливая, спрятана под слоем грязной снежной каши! Ехали, кто как привык. Хорошо хоть светофоры работают».

«По Бабича гололед, ехала 10 км. в час, впереди метров за 30 машина, вижу, собирается налево, я плавно тормозить, а никак, катилась на абс и шипах, за метр примерно общими усилиями затормозила… Так это при низкой скорости и достаточном расстоянии».

«На Промышленном шоссе тоже гололёд, один уже улетел. И на переезде яма, «Панамера» стоит без колеса».

«На ЮЗОД на мосту (который над ж/д путями у Полянок) сегодня в начале седьмого вечера серьёзная авария была… Скорые, пожарные. У легковушки весь перед смят… Видимо, не справился с управлением (на мосту ледяная корка… Где же дорожные службы в действии?»

«А у нас поливать с центра начали. Зимой будет ад с таким подрядчиком»

«На 6 час утра 2.11 не видно ни проливки, ни снегоуборки Толбухина, Победы, Володарского, Республиканская, всё сами, всё сами и автомобилисты и пешеходы».

По новой Б. Федоровской от Зеленцовской до Толбухинского моста ехала 20 минут — на новой дороге идеально ровный каток, хоть Авербуха с шоу приглашай!».

Между тем, по данным, приведенным мэрией Ярославля, в ночь на 1 ноября на улицы города вышло 40 коммунальных машин, среди них комбинированные дорожные машины, трактора со щётками и трактора с прицепами для уборки тротуаров.

«В первую очередь во всех районах убирают особо опасные участки, мосты, путепроводы, спуски, подъемы. Кроме того, на улицы города вышло несколько бригад дорожных рабочих. Они вручную чистят снег на тротуарах. Работы ведутся в круглосуточном режиме. Пик деятельности приходится на ночное время, когда транспортные сети максимально разгружены» — сообщают в мэрии города.

На сегодняшний день МУП «Спецавтохозяйство» является подрядчиком на всей территории города. Площадь уборки объектов улично-дорожной сети города Ярославля на основании муниципальных контрактов составляет 13 477 тысяч квадратных метров.

Дополнительно в зимний период будет усилен контроль за организацией работ по зимнему содержанию объектов улично-дорожной сети города Ярославля. Его осуществляет служба-заказчик МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля, специалисты департамента городского хозяйства мэрии и администраций районов