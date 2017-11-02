Четверг, 2 Ноября 2017 года
10:36:45 МСК

В Петербурге ФСБ РФ запретила проводить рок-концерт против капитализма

Общество

Организатор концерта рассказал, что к нему пришел сотрудник ФСБ и дал понять, что на концерте будут массовые задержания

Санкт-Петербург, 2 ноября 2017, 10:19 — REGNUM  В Санкт-Петербурге отменили концерт Rock Against Capitalism Fest, посвященный 100-летию Октябрьской революции, после того, как к организаторам пришли сотрудники ФСБ. Об этом говорится в группе концерта во «ВКонтакте».

"Концерт придется отменить. Сегодня к одному из организаторов концерта пришли сотрудники ФСБ и недвусмысленно дали понять, что если концерт состоится, то будут массовые задержания посетителей», — говорится в сообщении.

Как рассказал организатор события Олег Смирнов, к нему пришел мужчина, представившийся сотрудником ФСБ, и поставил перед фактом, что концерт необходимо отменить, чтобы не допустить массовых задержаний посетителей.

По словам сотрудника ФСБ, в стране сложилась «накаленная ситуация», и подобные мероприятия опасны. Смирнов рассказал, что оперативник также упоминал Навального, однако не понял, какое отношение он имеет к концерту.

«Это должен был быть открытый концерт, — цитирует Смирнова «Фонтанка». — Если бы мы звали только своих, то принципиально провели бы фестиваль, а так мы не знаем, кто туда придет, поэтому решили не подвергать опасности посетителей».

На концерте в клубе Money Honey должны были выступить группы «Бригадир», «Робин Гуд» и ToXsiN. Группа «Робин Гуд» сообщала во «ВКонтакте», что ради этого события музыканты вернутся на сцену впервые за полтора года.

Читайте ранее в этом сюжете: Левым Петербурга не согласовали марш по Невскому в честь 100-летия Октября

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
100-летие Великой Октябрьской социалистической революции

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить