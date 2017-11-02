Четверг, 2 Ноября 2017 года
10:36:42 МСК

Законопроект об удобном отпуске для родителей внесен в Госдуму

Общество

Речь идет о правах родителей, имеющих детей в возрасте до 14 лет

Законопроект об удобном отпуске для родителей внесен в Госдуму
Цитата из м/ф «Каникулы в простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР
Отпуск для родителей

Москва, 2 ноября 2017, 10:07 — REGNUM  Законопроект о праве родителей, имеющих двух и более детей до 14 лет, уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Норма существовала в законодательстве с 1981 года, однако в 2017 году была отменена правительством РФ.

Инициатива парламентариев направлена на исполнение одного из «майских» указов президента РФ «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», отмечают авторы. Норма, по их мнению, станет одним из элементов защиты семьи и материнства.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить