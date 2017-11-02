Журналист CNN: Фразу «Аллах акбар» можно услышать и в «красивых случаях»

Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Фразу «Аллах акбар», якобы произнесенную во время теракта в центре Нью-Йорка, можно услышать и в «красивых случаях». Об этом, как передает Fox News, сообщил журналист телеканала CNN Джейк Таппер во время прямого эфира.

«Иногда фразу «Аллах акбар» говорят в самых красивых случаях, но слишком часто мы слышим его именно в такие моменты», — отметил сотрудник СМИ.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на очевидцев сообщила, что житель города Тампа (штат Флорида), совершивший теракт в центре Нью-Йорка, во время преступления кричал «Аллах акбар»

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов совершил наезд на пикапе на велосипедистов и пешеходов в Нью-Йорке. По последним данным, в результате инцидента погибли 8 человек, еще 15 человек получили ранения.

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