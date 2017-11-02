Тень, пробки, стрельба: жители Екатеринбурга отказались от Дома Ингушетии

Екатеринбург, , 09:57 — REGNUM Проект строительства Дома Ингушетии в Екатеринбурге может не осуществиться. Жители Заречного района отказались от строительства представительства республики в своем районе. Во время публичных слушаний они отдали предпочтение строительству парка вместо Дома Ингушетии, пишет «Екатеринбург Он-лайн».

Горожане не хотят видеть перед своими домами высотку, создающую тень для жилых домов. Кроме того, по их мнению, участок мал для здания, и при постройке может не остаться места для парковки, детских площадок. Еще одним аргументом жильцов стало возможное появление со строительством нового дома дорожных пробок и перегрузок в коммуникациях. Против строительства Дома Ингушетии подписалась тысяча человек.

По словам представителя группы жителей Алексея Широкова, они хотели бы, чтоб на этом месте был построен социальный или спортивный объект. Звучали также мнения о том, что жильцы опасаются возникновения «конфликтов со стрельбой» на межнациональной почве, передает E1.RU. В итоге против строительства Дома Ингушетии проголосовали 90 человек. За строительство сквера высказались 105 представителей жильцов.

Это решение удивило власти Ингушетии. По их планам, проект должен был стать Домом дружбы, где могли бы проходить мероприятия, знакомящие жителей Екатеринбурга с Ингушетией, объединяющие людей из разных субъектов РФ. По словам помощника-советника главы Республики Ингушетия Артема Перехриста, проект строительства обсуждался на встрече с руководством Федерального агентства по делам национальностей и получил поддержку.

«Удивлен, что такая добрая, объединяющая все народы идея строительства Дома дружбы в Екатеринбурге, предложенная проживающими здесь ингушами, не получила поддержки на публичных слушаниях. Такой же Дом дружбы мы собираемся строить в ближайшее время и в Ингушетии. И цель у нас одна — сделать этот дом местом встреч и общения для представителей всех национальностей, которые проживают в Ингушетии, приезжают к нам в гости или останавливаются транзитом. В нем должно быть комфортно всем и каждый должен чувствовать себя в этом Доме дружбы дорогим долгожданным гостем», — цитирует Перехриста «Правда УрФО».

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Напомним, договоренность о строительстве Дома Ингушетии была достигнута между властями Свердловской области и главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым во время его визита в Екатеринбург в 2015 году. По словам полномочного представителя Республики Ингушетия в УрФО Курейша Аушева, планировалось построить административное здание, в котором разместится национально-культурная автономия и полномочное представительство Ингушетии, а также Дом национальной кухни. Здание должно было быть построено уже в 2017 году — к 25-летию Республики Ингушетия.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров выступил с инициативой строительства в самой республике Дома дружбы народов. Согласно проекту, в специальном центре люди разных национальностей со всех уголков страны смогут знакомиться друг с другом, обзаводиться друзьями. Идея властей республики была одобрена и поддержана руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым.

В таком Доме дружбы, как рассказал Евкуров, «каждый желающий сможет познакомиться с культурой ингушского народа, обычаями и традициями, проводить совместные мероприятия, заводить новых друзей».