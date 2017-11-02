Капремонт в Ярославле: пора вводить режим ЧС?

Ярославль, , 09:52 — REGNUM В Ярославле наступила настоящая зимняя погода со снегом и пусть небольшим, но морозцем. Между тем некоторые дома так и стоят с открытыми крышами, сообщил ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Василий Бобков.

В частности, речь идет о доме №5 по проспекту Ленина, на крыше которого депутат побывал лично и снял на телефон творящееся там безобразие.

«1 ноября 2017 года. Мы находимся на крыше дома по проспекту Ленина. За последнюю неделю здесь никто так и не появился. То есть вообще никто! Увеличилось только количество разломанного полимера. Есть новости — встретили первый снег. Везде есть протечки, под нами прямо потолок, живут люди. Надо в конце-концов принимать какие-то меры. Я прямо отсюда еду в прокуратуру. Официально обращаюсь к руководителям фонда капитального ремонта, чтобы они незамедлительно, жестко разобрались с подрядчиком, который выполнял здесь работы. Он должен приступить к выполнению, или с ним надо расставаться, причем быстро и жестко» — такими словами сопроводил снятое видео Василий Бобков.

Относительно того, что за это за подрядчик, депутат пояснил, что со слов жителей и прокуратуры, это не ярославская, иногородняя организация.

«Честно говоря, я, как юрист, жду 15 декабря, когда по контрактам на выполнение капитального ремонта завершатся сроки. Но мне, как человеку непонятно, что мы будем делать дальше. По кровле дома №5 на проспекте Ленина я вижу, что там реально работы на месяц, причем хорошей бригадой, в светлое время суток и в постоянном режиме. Это чтобы заделать то, что вскрыто, а там к 30−35% от общей площади крыши вообще не приступали. И что дальше? Резервный фонд губернатора задействовать? Чрезвычайную ситуацию объявлять?» — задает резонный вопрос Василий Бобков.

По его словам, дом, на крыше которого он побывал, старый, это коммунальные квартиры, перекрытия изношены и требуют капитального ремонта.

«Но если, например, на другом доме по проспекту Ленина я вижу исполнителей, там завезены и лежат стройматериалы, копошатся два-три рабочих и присутствует нормальный мастер, то на Ленина, 5 по оперативным данным от жителей, уже второй или третий месяц, как нет никого! Вскрыли крышу, натянули полимер, вот эту мешковину, синтетику — и ушли! Все! Стройматериалов нет, людей нет — и сидим. А что сидим-то? Зима на дворе. Реально выпал снег. И это пока просто немного припорошило, а у нас вопросы по открытым кровлям. Фонд работает несколько лет, отрегулировать ситуацию вообще никто не может?» — говорит Василий Бобков.

Сразу после посещения дома №5 по проспекту Ленина Василий Бобков побывал в прокуратуре Ленинского района. По его словам, там уже собран определенный материал по жалобам от жителей, пострадавших от капитального ремонта.

«И прокурор, и заместитель сказали, что у них собран весь материал и по дому на Ленина, 5 и по другим проблемным домам. В частности, это проспект Октября, 60. Там дом небольшой, кровлю делать — два дня, а подрядчик «Дельта Констракшн» тянет эти работы уже который месяц! На момент моего прихода прокуратура уже активно в этом поле работает, жители приходят, жалобы пишут, и сейчас готовится пакет документов, после чего прокуратура Кировского района будет реагировать. Почему именно она — потому, что именно в Кировском районе находится Фонд содействию капремонта» — говорит Василий Бобков.

Его точка зрения относительно причин происходящего совпала с мнением прокурорских работников: виной всему очень большие лоты при проведении конкурсов на работы по капитальному ремонту:

«Нельзя разыгрывать суммы по 200, 300, 400 млн рублей. Компания не может их осилить, тем более если она иногородняя. Лоты должны быть крупные, но не более 70−60 млн рублей, чтобы мы понимали: организация берет 3−5 домов, и если она с объемом не справляется, нужно срочно принимать меры и менять подрядчика. А у нас получается на сегодня, что «Дельта Констракшн» в Ленинском районе из 21 дома к ремонту 18 вообще не приступала! И эти кровли переходят в другой год. Я настоятельно требую — таких подрядчиков не то что не должно быть в Ярославской области, их надо внести в федеральный черный список как недобросовестных, чтобы другие регионы не «попали». А в отношении руководителей и акционеров таких фирм надо принимать меры соответствующего преследования» — считает депутат.

Он приводит цифры — «Дельта Констракшн» взяла два лота на общую сумму порядка 400 млн рублей и получила 100 млн авансирования.

«Где эти деньги? Они что-то сделали, что-то нет. Но из 21 дома к 18 не приступить — это стыд и позор. И таких подрядчиков гнать поганой метлой! Все исполнители, директора, акционеры этих обществ должны как бездельники в этом черном списке висеть!» — эмоционально, но вполне справедливо требует Василий Бобков.

Напомним, 13 октября директор регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Эдуард Потапов доложил депутатам областной думы о реализации программы в 2017 году. На тот момент было отремонтировано чуть более 30 процентов домов. Остальные объекты находятся в работе, срок сдачи — 15 декабря.