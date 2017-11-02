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В Ярославле повысили плату за детские сады

Общество

Из-за инфляции

В Ярославле повысили плату за детские сады
Иллюстрация: Pixabay.com
Детский сад

Ярославль, 2 ноября 2017, 09:49 — REGNUM  В Ярославле повысили родительскую плату за детские сады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте образования мэрии Ярославля.

В день родительская плата подорожает на 5 рублей с 1 декабря. Согласно приказу департамента образования от 25 октября, пребывание ребенка в группе с 12-часовым днем обойдется в 145 рублей в день (ранее — 140), с 8−10-часовым днем — в 115 рублей (ранее — 110), и с суточным пребыванием — в 153 рубля в день (ранее — в 148).

До этого родительская плата повышалась 1 августа 2016 года. Повышение стоимости содержания детей в садиках городские власти объясняют инфляцией. Льготы и компенсации сохранятся.

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Инфляция

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