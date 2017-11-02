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Бежавшая от пиратов семья из США найдена в джунглях Амазонки

Общество

В настоящее время стражи порядка ведут расследование, выясняя, как пострадавшим удалось скрыться от бандитов, и выжить в течение недели в джунглях

Бразилиа, 2 ноября 2017, 09:47 — REGNUM  В джунглях Бразилии спасли пропавшую 29 октября после нападения пиратов американскую семью, сообщает 2 ноября телеканал «Россия-24».

По информации местной полиции, в воскресенье 28 октября на семью американцев, плывших на судне по Амазонке, напали пираты.

В настоящее время стражи порядка ведут расследование, выясняя, как пострадавшим удалось скрыться от бандитов, и выжить в течение недели в джунглях.

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Отмечается, что жертвы нападения здоровы, однако покусаны кровососущими насекомыми и исцарапаны.

Напомним, бассейн реки Амазонки — самая большая низменность на земном шаре, ее площадь превышает 6 млн квадратных километров. Почти всю эту территорию занимает влажный тропический лес (амазонские джунгли), являющийся самым крупным лесным массивом в мире.

Регион бассейна Амазонки до сих пор плохо исследован человеком, и многие представители местной флоры и фауны науке до сих пор не известны.

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