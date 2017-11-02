Погибли полицейские и рыбаки: новые факты трагедии под Челябинском

Аргаяш, Челябинская область, , 08:43 — REGNUM В Челябинской области на озере Аргази вечером 1 ноября погибли двое сотрудников полиции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России.

Полицейские рыбачили неподалёку. Увидев тонувших с опрокинувшейся лодки людей, они бросились им на помощь. Им удалось подобрать оказавшихся в воде. Однако в 200 метрах от берега и их лодка затонула. Этому способствовали сильная волна и перегруз.

Двое граждан из первой лодки всё же добрались до берега. Остальных пятерых ищут. Но, по данным полиции, есть все основания полагать, что они не выжили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 1 ноября. На озере перевернулась лодка с пятью находившимися в ней людьми. При этом, как отмечают в МЧС, граждане пренебрегли мерами безопасности: на некоторых не было спасательных жилетов. Кроме того, навигационный период на водоёмах Южного Урала завершился ещё 15 октября.

Сейчас идут поиски пропавших без вести людей. По неофициальным данным, первые тела уже найдены.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Пользователи интернета скорбят по погибшим и выражают их родственникам слова поддержки.

Эта трагедия стала уже второй подобной с июля. Напомним, 2 июля в Чесменском районе перевернулась лодка с девятью пассажирами, среди которых было восемь детей. Четверо детей и трое взрослых (находившийся в лодке мужчина и двое граждан, бросившихся на помощь, погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Челябинском затонули две лодки с людьми: подробности