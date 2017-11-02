В Москве завершился сезон работы велопроката

Москва, , 08:27 — REGNUM В Москве после наступления холодов завершился сезон работы столичного велопроката. Традиционно велопрокат закрывается в начале ноября, сообщается на портале мэра Москвы.

Велосипеды уберут со станций проката постепенно. Их вывезут полностью не позднее 20 ноября на отапливаемый склад, где они будут храниться до следующего сезона.

В 2017 году городские станции проката работали с 29 апреля по 1 ноября.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отметили, что велосезон-2017 стал рекордным по количеству поездок.

Москвичи и гости столицы взяли на прокат велосипеды почти 2,4 млн раз.

В 2016 году горожане использовали столичный велопрокат 1,6 млн раз, а в 2015 году — 880 тысяч раз.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом и ранней осенью в Москве проходили акции «На работу на велосипеде». Во время акции более 100 кафе, ресторанов, магазинов и других заведений столицы предоставляют всем посетителям на велосипедах различные скидки и бонусы.

Напомним, велопрокат в Москве начал работать в 2013 году. Было создано 79 точек в центре города. В 2017 году количество станций проката увеличилось до 380. К 2019 году число пунктов проката увеличится до 480, велосипедов в них будет 4,6 тысячи велосипедов.

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