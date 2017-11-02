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ФБР прекратило поиск второго подозреваемого в теракте в Нью-Йорке

Общество

«Мы его нашли»

Нью-Йорк, США, 2 ноября 2017, 07:25 — REGNUM  32-летний выходец из Узбекистана Мухаммадзоир Кадиров, заинтересовавший следователей в ходе расследования дела о теракте в Нью-Йорке, найден. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на помощника директора нью-йоркского отделения ФБР.

«Мы (сотрудники ФБР) уже больше не ищем человека, информация о котором была распространена. Мы его нашли», — сказал источник.

При этом помощник директора нью-йоркского отделения ФБР не объяснил, почему сотрудники спецслужб США решили допросить Кадирова.

По предварительным данным, главный подозреваемый по данному делу выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов контактировал с Кадировым и еще одним человеком, имя которого не называется.

1 ноября власти США предъявили Саипову обвинения: в оказании материальной поддержки террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в убийствах и в причинении тяжких телесных повреждений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Нью-Йорке водитель за рулем пикапа совершил наезд на пешеходов и велосипедистов на юго-западе Манхэттена. По последним данным, жертвами теракта стали 8 человек, еще 15 человек получили ранения. В настоящий момент подозреваемый, который был ранен при задержании, находится в больнице.

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