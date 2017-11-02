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Китайско-вьетнамский патруль проверит рыбаков залива Бакбо

Общество

Китай и Вьетнам провели 14 совместных патрульных операций в общей рыбацкой зоне, начиная с 2006 года

Пекин, 2 ноября 2017, 04:53 — REGNUM  Трехдневное совместное патрулирования рыбацкой зоны в заливе Бакбо начали Китай и Вьетнам, сообщает 1 ноября газета «Жэньминь жибао».

Это уже второй совместный патруль служб береговой охраны двух стран за 2017 год. Первый прошел в апреле.

Каждая страна направила по два патрульных катера, которые совершат серию запланированных задач, включая исследовательские и поисково-спасательные, а также проверку рыбацких лодок.

Офицер отделения по Южно-Китайскому морю службы Береговой охраны КНР отметил, что совместное патрулирование помогает создать стабильную атмосферу для рыбаков, выстроить взаимное доверия между правоохранительными органами двух стран, а также углубить двустороннюю дружбу.

Китай и Вьетнам провели 14 совместных патрульных операций в общей рыбацкой зоне, начиная с 2006 года.

Залив Бакбо является местом традиционного рыболовства рыбаков двух стран. Китай и Вьетнам подписали соглашение о демаркации вод залива и сотрудничеству в сфере рыбного промысла в 2000 году.

Напомним, что Китай активно сотрудничает со своими соседями в вопросах обеспечения безопасности судоходства и рыбного промысла в акваториях рек и морей. Так, 30 октября завершилось шестьдесят третье совместное патрулирование правоохранителей Китая, Лаоса, Мьянмы и Таиланда на реке Меконг.

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Рыболовство, разведение и переработка рыбы

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