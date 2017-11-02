МИД Китая осудил теракт в Нью-Йорке

Пекин, , 01:43 — REGNUM Китай осудил теракт в Нью-Йорке, унесший жизни восьми человек и названный мэром города Биллом де Блазио «трусливым актом террора», сообщает 1 ноября агентство «Синьхуа».

"Китай осуждает произошедшее и выражает скорбь по жертвам и соболезнования близким, им семьям, а также ранены», — заявила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин во время очередной пресс-конференции.

Хуа также отметила, что Китай понимает, почему мэр назвал произошедшее «актом террора», добавив, что терроризм является общим врагом для всего человечества. Китай осуждает все формы терроризма и выступает за международное сотрудничество в борьбе с ним.

По предварительной информации Генерального консульства Китая в Нью-Йорке, информации о погибших или пострадавших граждан Китая в результате атаки, не поступало.

«Мы продолжим следить за ситуацией и оказывать необходимую помощь гражданам Китая, которые могли бы пострадать», — закончила свое выступление Хуа.

Напомним, что 31 октября в Нью-Йорке уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов врезался в толпу пешеходов и велосипедистов на юго-западе Манхэттена. В результате, жертвами стали восемь человек, еще пятнадцать получили ранения. Террорист был ранен при задержании и находится под федеральным следствием.

Власти также обвиняют Саипова в материальной помощи террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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