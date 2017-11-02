Четверг, 2 Ноября 2017 года
01:30:33 МСК

На работу управляющих компаний Калуги поступило 20 тыс. жалоб

Общество

Жители жалуются на проблемы теплоснабжения, водоснабжения и санитарного состояния придомовых территорий

На работу управляющих компаний Калуги поступило 20 тыс. жалоб
Проблемы с отоплением

Калуга, 2 ноября 2017, 00:00 — REGNUM  На работу управляющих компаний Калуги в жилищную инспекцию за девять месяцев 2017 года поступило свыше 20 тыс. от жителей, сообщает 1 ноября корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального кабинета министров.

Больше всего жалоб приходится на проблемы теплоснабжения, водоснабжения и санитарного состояния придомовых территорий. По результатам проверок управляющие компании оштрафованы на 40 млн рублей. В городской бюджет поступило семь млн рублей.

Кроме того, по решению мирового суда четыре управляющие компании прекратят свою деятельность по обслуживанию домов, а до 16 декабря 2017 года 32 дома в Калуге должны провести общедомовое собрание и выбрать новую управляющую организацию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что нечестные управляющие компании должны прекратить свою деятельность на рынке жилищно-коммунальных услуг.

«К сожалению, пока уголовная ответственность за долги не относится к управляющим компаниям, поэтому они могут деньги с населения собирать, похищать и ничего им за это не будет», — отметил Артамонов.

Также предложил ввести уголовную ответственность для управляющих компаний и поручил министерству строительства ЖКХ области подготовить соответствующие предложения для их обсуждения региональным парламентом и в Госдуме РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужане недовольны управляющей компанией «Союз» и грозят бойкотом выборов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Регулирование в жилищно-коммунальной сфере

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить