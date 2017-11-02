На работу управляющих компаний Калуги поступило 20 тыс. жалоб

Калуга, , 00:00 — REGNUM На работу управляющих компаний Калуги в жилищную инспекцию за девять месяцев 2017 года поступило свыше 20 тыс. от жителей, сообщает 1 ноября корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания регионального кабинета министров.

Больше всего жалоб приходится на проблемы теплоснабжения, водоснабжения и санитарного состояния придомовых территорий. По результатам проверок управляющие компании оштрафованы на 40 млн рублей. В городской бюджет поступило семь млн рублей.

Кроме того, по решению мирового суда четыре управляющие компании прекратят свою деятельность по обслуживанию домов, а до 16 декабря 2017 года 32 дома в Калуге должны провести общедомовое собрание и выбрать новую управляющую организацию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Калужской области Анатолий Артамонов заявил, что нечестные управляющие компании должны прекратить свою деятельность на рынке жилищно-коммунальных услуг.

«К сожалению, пока уголовная ответственность за долги не относится к управляющим компаниям, поэтому они могут деньги с населения собирать, похищать и ничего им за это не будет», — отметил Артамонов.

Также предложил ввести уголовную ответственность для управляющих компаний и поручил министерству строительства ЖКХ области подготовить соответствующие предложения для их обсуждения региональным парламентом и в Госдуме РФ.

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