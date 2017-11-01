На программу благоустройства в Калужской области потратили свыше 500 млн

Калуга, , 23:02 — REGNUM На реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» в 2017 году Калужская область получила из федерального бюджета более 262 млн рублей. Еще 283 млн рублей выделили из регионального бюджета. Всего в программе участвуют 22 муниципальных образования. Об этом на Общероссийском конгрессе муниципальных образований 1 ноября заявил заместитель губернатора, руководитель администрации губернатора Алексей Никитенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Никитенко, было бы целесообразным включить в программу и муниципалитеты с численностью населения менее 1000 человек. Это позволит благоустроить большее количество населенных пунктов.

Он также напомнил, что в Калужской области активно действует практика поощрения муниципальных образований, повышающих собственный налоговый потенциал. Это способствует укреплению собственной доходной базы муниципалитетов и развитию экономики территорий.

По словам Никитенко, распределение стимулирующих трансфертов осуществляется на основании комплексной оценки их деятельности в инвестиционной и промышленной сферах. Она определяется по среднему объёму налоговых доходов консолидированного бюджета муниципалитета в расчёте на одного жителя.

Говоря о таком показателе эффективности деятельности органов местного самоуправления, как степень удовлетворенности населения услугами муниципальных учреждений культуры, Никитенко заявил о необходимости их поддержки со стороны государства, особенно в отдалённых населенных пунктах. Это поможет сделать лучшие образцы культуры и искусства максимально доступными для населения, создать условия для культурно-просветительской работы и творческой самореализации жителей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис ранее заявил, что по данным социологических исследований «люди хотят видеть позитивные изменения в обустройстве общественных пространств своих городов и дворовых территорий». В качестве положительного примера реализации проекта Андрей Чибис привел Калужскую область:

«Калужская область — субъект-донор. Регион получил финансирование позже других, тем не менее, в нём каждый день сдаются благоустроенные объекты. Мы видим наглядный пример того, как эффективно может реализовываться проект».

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