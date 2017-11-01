«Одноклассники» и «ВКонтакте» вновь урезали лимит на бесплатную музыку

Москва, , 21:12 — REGNUM Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» сократили бесплатное время прослушивания музыки через официальные мобильные приложения в фоновом режиме до 30 минут. Ограничение вступило в силу с1 ноября.

С октября 2017 года социальные сети ввели часовое ограничение на бесплатное прослушивание музыки в фоновом режиме в течение дня. После чего пользователю приходит предложение оформить месячную подписку, снимающую ограничение, через приложение Boom за 149 рублей.

Подразумевается, что подписка позволит авторам и исполнителям зарабатывать на приложении.

«Благодаря партнерству с крупнейшими музыкальными лейблами мы продолжаем развитие музыкальных разделов и увеличение библиотеки качественных аудиотреков», — сообщили в United Media Agency (UMA).

Как сообщало ИА REGNUM, о платной подписке на прослушивание музыки в трех социальных сетях: «ВКонтате», «Одноклассники» и «Мой мир» стало известно еще в апреле 2017 года.

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Посредником между правообладателем музыкальных произведений и компанией Mail.ru Group, которая включает в себя перечисленные социальные сети, выступает в United Media Agency.

В адрес Mail.ru Group не раз звучали обвинения в пиратстве. В США сеть «ВКонтакте» внесена в список пиратских ресурсов.

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