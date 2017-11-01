Под Челябинском затонули две лодки с людьми: подробности

Аргаяш, Челябинская область, , 20:52 — REGNUM В Челябинской области активно обсуждают трагедию, которая произошла на Аргазинском водохранилище. Уже известно, что на водоёме затонули две лодки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЧП случилось сегодня, 1 ноября. Изначально региональное управление МЧС России сообщило о том, что затонула одна лодка, в которой были пять человек. Это произошло в 50 метрах от берега.

Затем появилась новая информация. Оказалось, что трагедия произошла не в 50 метрах от берега, а в 500. На помощь оказавшимся в ледяной воде людям с берега отправилась ещё одна лодка. В ней находились два человека. Спасателям удалось доплыть до места ЧП и подобрать людей. Но на обратном пути, в сотне метрах от берега, и эта лодка затонула. Причиной стал перегруз.

О количестве пострадавших в МЧС пока не говорят. По неофициальным данным, есть погибшие. Достоверно известно то, что детей среди находившихся в лодке не было. Кроме того, по данным МЧС, два человека точно добрались до берега.

На место ЧП оперативно выдвинулись спасатели, в том числе, водолазы. Начал работу оперативный штаб. Уже активно идут поисково-спасательные работы. Но операции мешают тёмное время суток и шторм на водохранилище.

Произошедшее на водоёме под Челябинском вызвало широкий общественный резонанс. На форумах и в социальных сетях люди бурно обсуждают случившееся. Многие люди искренне удивлены тому, что поздней осенью граждане отправились кататься в лодке. При этом навигационный период на водоёмах Челябинской области официально закрыт 15 октября. Также вскрылась и ещё одна деталь — на некоторых людях не было спасательных жилетов.

Люди на форумах вспоминают трагедию, которая произошла вечером 2 июля на озере Максимка. Как ранее сообщало ИА REGNUM, тогда затонула лодка, в которой находились девять человек: мужчина и восемь детей. После опрокидывания лодки четверым детям удалось спастись. На помощь тонувшим с берега бросились двое мужчин. Семь человек погибли. Среди них владелец водоёма, четверо детей и двое граждан, приплывших на помощь.

Трагедия затронула три семьи. Позднее стало известно, что владелец лодки, как и многие другие взрослые, был пьян. На берегу озера компания отмечала выпускной одной из девушек. Нетрезвый владелец лодки посадил в неё детей и отправился плавать.

Но лодка оказалась перегружена, а на людях не было спасательных жилетов. В тот момент, когда дети начали перемещаться от носа к задней части судна, и произошло опрокидывание.

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