Актёра Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах

Лос-Анджелес, США, , 19:47 — REGNUM Американская писательница Анна Грэм Хантер заявила, что подвергалась сексуальным домогательствам со стороны голливудского актёра Дастина Хоффмана, когда её было 17 лет, передаёт The Hollywood Reporter.

По словам Хантер, актёр приставал к ней в 1985 году на съемках телевизионного фильма «Смерть коммивояжёра», где она проходила стажировку, работая ассистентом продюсера.

Писательницы утверждает, что Дастин Хоффман открыто флиртовал с ней, заводил разговоры о сексе и позволял себе вольности.

Сам актёр, комментируя обвинения в его адрес, заявил, что он «очень уважает женщин» и сожалеет о том, что его действия могли заставить Хантер испытывать дискомфорт.

«Я испытываю ужасные чувства из-за того, что она могла оказаться в некомфортной ситуации в результате каких-то действий, которые я мог совершить», — сказал Хоффман. При этом самого факта домогательств при этом не подтвердил.

Напомним, на волне секс-скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштеном за последний месяц в сексуальных домогательствах был обвинён целый ряд актёров и режиссёров.

Так, мексиканский актёр Роберто Кавазос обвинил в домогательствах своего голливудского коллегу Кевина Спейси, а исландская певица Бьорк рассказала о домогательствах со стороны «датского режиссёра», которые поспешил опровергнуть Ларс фон Триер. Обвинения прозвучали также в адрес режиссёров Джеймса Тобэка и Бретта Рэтнера, а актрисы Хезер Линд и Джордан Грольник вместе с писательницей Кристиной Бейкер Кляйн вспомнили о домогательствах со стороны бывшего президента США Джорджа Буша — старшего.