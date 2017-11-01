Полтавченко: В Петербурге стоимость проезда в 2018 году не изменится

Санкт-Петербург, , 19:53 — REGNUM Стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга не изменится, заявил губернатор города Георгий Полтавченко 1 ноября в Законодательном собрании в ходе обсуждения проекта бюджета города.

Губернатор сказал, что ассигнования, заложенные в проекте бюджета, позволят сохранить стоимость проезда на уровне 2017 года.

Полтавченко напомнил, что государственная программа «Развитие транспортной системы» будет профинансирована в объеме 121 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября 2017 года директор ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Самойлов сказал, что в Санкт-Петербурге к декабрю 2017 года будет запущено мобильное приложение, посвященное работе общественного транспорта.

Приложение будет бесплатным и коснётся автобусов, троллейбусов, трамваев и метрополитена.

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