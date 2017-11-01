В Ирландии арестованы акции трех компаний, связанных с Мурсекаевым

Дублин, , 20:13 — REGNUM В Ирландии Высокий суд наложил арест на три авиационные компании, связанные с совладельцем «ВИМ-Аваиа» Рашидом Мурсекаевым, сообщает 31 октября Business Irish.

Аресты касаются акций ирландских компаний Fastway Leasing DAC, DAC от Avion Leasing Ltd и DAC City Leasing. Арест также распространяется на Orpheus Shareholder Ltd, которая является законным владельцем акций Fastway и City. Запрещается передача или продажа акций до вынесения дальнейшего решения суда.

Арест на акции компаний наложен по иску от компании, зарегистрированной в США, Unique Air Cargo. Фирма входит в группу «Волга-Днепр».

Адвокат компании Эндрю Фитцпатрик сказал в суде, что Unique Air Cargo через суд в Германии пыталась вернуть долг в €4 млн у ACG Air Cargo. Поручителем по долгу является Мурсекаев. Суд обязал его выплатить обязательства, которые поручитель так и не выполнил.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября 2017 года стало известно о возбуждении уголовного дела против руководителей «ВИМ-Авив» и Следственный комитет приступил к проверке компании.

Читайте также: Основатель «ВИМ-Авиа» сбежал из России, оставив авиакомпанию следователям

27 сентября стало известно, что совладелец компании Рашид Мурсекаев с супругой покинули территорию России. На следующий день СК направил совладельцу авиакомпании повестку на допрос.

Читайте также: Владельцу «ВИМ-Авиа» Мурсекаеву предстоит допрос