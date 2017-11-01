Центр раскритиковал региональные общественные палаты

Москва, , 19:09 — REGNUM Многие общественные палаты в регионах, хотя и существуют, но почти не работают, не налаживают связи между обществом и властью, заявил 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя ОП РФ по вопросам развития культуры и сохранению культурного наследия Денис Кирис. О ситуациях в регионах он рассказал накануне итогового форума активных граждан «Сообщество», который пройдёт со 2 по 3 ноября в Москве.

«Мне удалось принять участие в двух форумах, один из которых прошёл во Владивостоке, а второй в Санкт-Петербурге, — отметил Кирис. — Благодаря таким мероприятиям, выездам в регионы, представителям гражданского общества удаётся встречаться и налаживать контакты с бизнесом и властью, до которой порой очень сложно достучаться. У них появляется возможность обсудить ту или иную региональную проблематику, заявить о себе».

По словам зампреда ОП РФ, за время работы форума ему удалось посетить ряд объектов во Владивостоке и убедиться, что некоторые из учреждений культуры находятся в запущенном, а иногда и в аварийном состоянии.

«Владивосток — стратегически важный регион для страны, — подчеркнул он. — Именно поэтому сейчас там особенно остро стоит вопрос о доступе граждан к тем или иным культурным учреждениям. Я встречался с ребятами, которые очень интересуются кинопроизводством. У них горят глаза, и им нужна поддержка власти. Увы, местные общественные палаты не всегда работают над налаживанием такой свези между местным руководством и активными гражданами. Нередко результаты их работы оставляют желать лучшего, а сами они оказываются карманными, подобранными губернатором структурами».

Напомним, 2 ноября в Москве открывается итоговый форум «Сообщество», организованный Общественной палатой. ОН продлится два дня. Его программа состоит из трёх ключевых тематических блоков: «Диалог с властью», «Диалог с бизнесом» и «Диалог сообществ». В рамках работы форума будут обсуждаться наиболее актуальные вопросы участия гражданского общества в решении ключевых социально-экономических проблем.