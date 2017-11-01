Один из липецких районов стал лучшим в ЦФО по туристской инфраструктуре

Чаплыгин, Липецкая область, , 17:15 — REGNUM Чаплыгинский район Липецкой области назван лучшей муниципальной территорией с развитой туристской инфраструктурой в ЦФО. Как сообщает пресс-служба областной администрации, такую оценку району дал рейтинговый комитет Агентства региональных социально-экономических проектов.

Агентство проанализировало туристскую инфраструктуру муниципальных районов Центрального федерального округа и выделил пять лучших территорий, поставив на первое место Чаплыгинский район. Туристический центр здесь был построен для того, чтобы дать возможность гостям познакомиться с историей и многочисленными местными достопримечательностями. В центре расположен насыщенный музейный комплекс, выставляются экспозиции декоративно-прикладного творчества, есть сувенирная лавка.

История Раненбурга (так раньше назывался Чаплыгин) представлена в местном краеведческом музее, расположенном в «Дом Меншикова» — памятнике истории и архитектуры конца XVII — начала XVIII веков федерального значения. А в Доме-музее купечества, восстановленном специалистами по старинным чертежам, воссоздана атмосфера и условия жизни купечества Раненбурга позапрошлого столетия.

Недалеко от городского купеческого музея находится музей Славы, где собраны образцы боевых наград разных лет, факты о войнах и сражениях, в которых участвовала Россия, начиная с ледового побоища 1242 года и заканчивая Великой Отечественной войной. На площади в 145 квадратных метров размещено более 500 экспонатов.

«На территории Липецкой области есть уникальные природные и исторические достопримечательности, с которыми будет интересно познакомиться каждому», — отмечает глава региона Олег Королев.